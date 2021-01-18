Словакия начинает массовое тестирование второй раз

Словакия живет в условиях жесткого карантина, который ввели на Рождество. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня в соседней Словакии второй раз стартует общенациональное тестирование на коронавирус.

Оно продлится в течение последующих 9 дней, пишет AP.

Власти страны хотят таким образом ускорить выздоровление людей, заболевших во время последней волны. Также правительство Словакии надеется, что это поможет системе здравоохранения и позволит ослабить ограничения и вернуться ученикам в школи в феврале.

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26 января тестирования планируется завершить. Оно не является обязательным, но всем людям, которые хотят пойти на работу, необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус начиная с 27 января.

Словакия живет в условиях жесткого карантина, который ввели на Рождество. В стране действует круглосуточний комендантский час. Исключения - поездки на работу, по делам или к врачам. Можно делать необходимые покупки в ближайших к их домам магазинах.

За 1 неделю в Словакии уменьшилось количество заболеваний коронавирусом на 60%. Причина - массовое тестирование на болезнь. Об этом сообщает издание The Guardian.Страна гарантировала широкое распространение тестов на антиген. В Словакии требовали от работодателей не позволять людям работать без сертификата, подтверждающего, что у них отрицательный тест на коронавирус