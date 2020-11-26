Слоны умирают, питаясь на свалке

Слоны на свалке / Reuters

На Шри-Ланке слоны питаются на свалках, ибо те все ближе подбираются к заповедникам, где живут дикие животные.

Недавно местные сняли на камеры, как стадо слонов роется в мусоре вблизи города Ампара. Власти планируют вырыть глубокие рвы, чтобы помешать животным заходить на свалку. Об этом пишет The Independent.

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Эта свалка - 1 из 3 таких, расположенных на острове рядом с зонами охраны дикой природы. Свалка у Амара создали около 10 лет назад. В заповеднике рядом живет 200-300 слонов.

Слоны, проходящих мимо в поисках пищи, часто едят пластик и другие опасные отходы, которые их убивают. По данным местных экологов, 2019 года на Шри-Ланке погиб 361 слон. Преимущественно из-за деятельности человека.

Власть бездумно установила свалки рядом с заповедниками. С годами они разрастались. Сейчас дикие слоны приходят на свалку, слоняются днем и ночью, а потом идут в соседние села и наносят ущерб крестьянам, их имуществу и угодьям.

На Шри-Ланке около 7,5 тыс. диких слонов. Население острова 22 млн человек. Слонов почитают и используют иногда в религиозных и культурных церемониях.