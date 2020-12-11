Гетман Скоропадский и кайзер Вильгельм II во время визита в Берлин в сентябре 1918-го / Wikipedia

14 декабря 1918-го, после взятия Киева войсками Директории, гетман Павел Скоропадский подписал акт отречения от власти и покинул город. Украинское государство прекратило существование.

29 апреля 1918-го в результате переворота и с помощью немецких войск гетман Павел Скоропадский ликвидировал УНР и создал консервативное Украинское государство, просуществовавшее 7,5 месяцев.

Внутренняя политика государства опиралась на казацкие традиции и социально-политические стандарты ликвидированной Российской империи. Во внешней придерживала антибольшевистский курс, ориентировалась на союз с Кубанью, Крымом и Доном, опираясь на поддержку Германии.

Политику Украинского государства поддерживали консервативные круги украинского общества, военные, крупные землевладельцы, и командование войск Центральных держав, которое, согласно с Берестейским миром, было в Украине.

С первых дней существования гетьманата ему противостояла политическая оппозиция со стороны левых партий, составлявших основу бывшей Центральной рады. Восстановление помещичьего землевладения и продовольственный грабеж немецких и австро-венгерских войск привели к массовым крестьянским восстаниям.

14 ноября 1918-го, через несколько дней после известия о Компьенском перемирии, которым завершилась Первая мировая война, гетман подписал Акт о федерации, которым обязывался объединить Украину в федерацию с будущей небольшевистской Россией. Этот документ окончательно оттолкнул от него большинство украинских политиков, военных и интеллигенции.

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В Украине готовилось антигетманское восстание под руководством Директории УНР. В течение месяца гетьманат был свергнут повстанцами и гетманскими войсками, которые перешли на сторону Директории.

14 декабря Скоропадский отрекся от власти и уехал из Киева. До 20 декабря 1918 года на всей Украине, кроме Одессы и части Екатеринославской губернии, восстановили власть УНР.

После отречения, с семьей перебрался в Берлин, затем в Швейцарию, в конце поселился в городе Ванзее вблизи немецкой столицы. Поддерживал сторонников, которые объединились в "Союз гетьманцев-государственников". Благодаря его усилиям филиалы гетманского движения возникли в Австрии, Германии, Чехословакии, Франции, Канаде, США и Польши. В 1926-м добивается основания Украинского научного института при Берлинском университете. С приходом к власти нацистов поддерживал украинское общество в Германии. Отстаивал перед кругами Рейха интересы украинцев. Благодаря его действиям, в частности, обязаны освобождением с немецких концлагерей Степан Бандера, Андрей Мельник и Ярослав Стецько. Во время Второй мировой войны пытался сплотить украинские силы в диаспоре. 16 апреля 1945-го во время бомбардировки железнодорожной станции близ Мюнхена в Баварии, был смертельно ранен. Умер 26 апреля 1945-го. Похоронен в немецком городе Оберстдорфе.