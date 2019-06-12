Школьный автобус врезался в фуру

Фото: HZS Olomouckého kraje

Вечером во вторник, 11 июня, школьный автобус врезался сзади в фуру на автомагистрали на востоке Чехии.

В результате ранения получили по меньшей мере 18 человек, передает vinegret.cz.

"Всего в салоне было 25 детей около 10 лет. Авария произошла недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край). На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет ", - говорится в сообщении.

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Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы только у водителя. Дети получили преимущественно царапины и ушибы.

Причины ДТП выясняются.

В индийском штате Химачал-Прадеш школьный автобус упал в ущелье. Погибли 6 детей и 40-летний водитель.