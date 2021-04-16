Школьники пытались "продать" темнокожих одноклассников в соцсети

Школьники издевались над темнокожими одноклассниками. Фото: rbc

В штате Техас, США, старшеклассники из школы в городе Аледо "продавали" своих темнокожих одноклассников через соцсеть Snapchat.

Подробностями поделилось издание BBC.

Школьники создали группу в сети под названием "Работорговля" и назначили каждому из одноклассников цену. Одного оценили в $100, другого в $1. Название группы меняли на "Ферму" и "Аукцион".

Полиция немедленно начала расследование и заявила, что в округе "нет места расизму".

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По словам директора школы Даниэла Ансли, школьников привлекли к дисциплинарному наказанию за "кибербуллинг на расовой почве".

Родители пострадавших и правозащитники возмущены таким решением. Они требуют признать факт открытого расизма.

"Это не кибербуллинг, а расизм. Надо называть вещи своими именами. Кем они себя считают?" - прокомментировала одна из матерей пострадавшего парня.

Пострадавшие поделились, что не раз сталкивались с дискриминацией в школе.

Сколько старшеклассников входило в группу и какое именно они понесли наказание - неизвестно, поскольку в полиции и школе ссылаются на защиту персональных данных.

Защитник пражской "Славии" Ондржей Кудела был отстранен на 10 матчей за расистское поведение после матча 1/8 финала Лиги Европы с "Рейнджерс" - 2:0.