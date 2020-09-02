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среда, 02 сентября 2020 18:48

Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
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Клад из 425 старинных золотых монет на археологических раскопках в Израиле случайно нашли двое подростков.

Археологические работы проводились в центральной части страны, сообщает The Jeweler blog.

Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.
Фото: antiquities.org.il
Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.
Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.
Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.
Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.

Парни на волонтерских началах во время летних каникул помогали Управлению древностей Израиля в раскопках, когда заметили, как что-то тускло мерцает в земле.

"Это было потрясающе. Я копал землю и неожиданно в почве увидел, что-то вроде очень тонких желтых листьев. Присмотревшись ближе, понял, что это золотые монеты. Было действительно увлекательно найти такой особенный и старинный клад", - рассказал Оз Коэн.

Клад был захоронен в глиняном горшке. Монеты датируются периодом исламских Аббасидов, которые властвовали около 1100 лет назад. Их общий вес составлял 845 граммов. В конце 9 века такое количество монет было существенным состоянием для семьи.

Автор: antiquities.org.il
  Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.
Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.

"С такой суммой человек мог приобрести роскошный дом в одном из лучших районов Фустата, чрезвычайно богатой столице Египта в те времена", - рассказал эксперт из старинных монет Израильского управления древностей доктор Роберт Кул.

Монеты из чистого золота остались непошктдженимы благодаря уникальным свойствам драгоценного металла, который противостоит коррозии и неокисляющуюся под воздействием воздуха.

"Человек, который похоронила этот клад 1100 лет тому, видимо, ожидала его достать и даже закрепила посуду гвоздем, чтобы он не двигался. Мы можем только догадываться, что помешало ему вернуться, чтобы забрать это сокровище", - отметил директор Израильского управления древностей Лиат Надав-Зив.

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Тайник золотых монет включал 270 мелких золотых обрезков - дробных кусочков оригинальных динаров, которые служили в то время мелочью.

Особый интерес у исследователей вызвало резьба с изображением византийского императора Феофила (829 - 842 гг.). Мелкую монету чеканили в столице империи Константинополе.

Автор: antiquities.org.il
  Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.
Во время раскопок в Израиле нашли клад с золотыми монетами 9 в.

Это было удивительной находкой, поскольку все остальные монеты в горшке были отчеканены исламским халифатом Аббасидов, который простирался от Персии до Северной Африки с центром управления в Багдаде, Ирак.

Совокупность монет представила некоторые доказательства того, что в этот период между собой конкурирующие империи имели постоянные связи - или из-за войны, или через торговлю.

"Этот редкий клад, несомненно, станет важным вкладом в исследование, поскольку находок периода Аббасидов в Израиле сравнительно мало. Надеемся, изучение клада даст нам больше сведений о том мало изученный период", - добавил доктор Кул.

Американец Мел Фишер с командой у побережья Флориды 19 июля 1985-го нашли затопленные сокровища испанского галеона "Nuestra Senora de Atocha", который затонул в 1622 году. Искали сокровища 16 лет. Общая их стоимость оценена в полмиллиарда долларов.

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Дата
02
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