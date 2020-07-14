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воскресенье, 19 июля 2020 08:20

Нашел клад века: невероятная история американского "охотника за сокровищами

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Нашел клад века: невероятная история американского &quot;охотника за сокровищами
Американец Мел Фишер с командой искали сокровища 16 лет. Фото: https://www.gettyimages.com

Американец Мел Фишер с командой у побережья Флориды 19 июля 1985-го нашли затопленные сокровища испанского галеона "Nuestra Senora de Atocha", который затонул в 1622 году. Искали сокровища 16 лет. Общая их стоимость оценена в полмиллиарда долларов.

"Тридцатилетняя война" истощила в 16 в. Испанию. Молодой король Филипп IV из колоний Кастильской Вест-Индии - теперь это Куба и Пуэрто-Рико, требовал все больше дани - золота, серебра и ценных товаров. Испания построила восемь мощных галеонов военно торговых двухпалубных парусников. Наибольшим кораблем был 600-тонный "Nuestra Senora de Atocha".

В начале июля того года все галеоны погрузили на Кубе и Перу серебром и золотом, в трюмах были тонны кубинского табака, в сейфах - изумруды и сапфиры. На "Аточа" перевозилы 40 т золота и серебра и 32 кг изумрудов.

В августе флотилия вошла в кубинскую Гавану, свой последний порт назначения в Вест-Индии. Погода ухудшилась, поднялся сильный ветер, он погнал корабли к коралловым рифам побережья Флориды. Перегружены золотом и серебром затонули 3 галеоны и пять купеческих судов. Больше четырех лет испанская команда пловцов ныряли на морское дно, чтобы извлечь хоть какие-то остатки сокровищ. Через 20 лет поиск сокровищ прекратили.

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Американец Мел Фишер с детства мечтал стать охотником за подводными сокровищами. Во Флориде открыл фирму по поиску подводных сокровищ. Историк Юджин Лайонс разыскал в испанских архивах информацию о "Nuestra Senora de Atocha" и вычислил примерное место затопления галеона. Мел Фишер стал одержимым поиском испанских сокровищ. Привлек к этому жену и двух сыновей.

19 июля 1975-го в море погиб старший сын Дик с женой Анхель.За десять лет, на том же месте, Мел Фишер отметил день смерти сына. С командой решили раз в этом году обыскать морское дно. Магнитометр поискового катера зафиксировал под водой значительную массу металла - это риф с сплавленных серебряных слитков.

В 50 км от острова Ки-Уэст нашли главную часть груза испанского галеона. Среди предметов - сплошной золотой пояс и ожерелье с драгоценными камнями, золотой бокал, семикилограммовый золотую цепочку, контрабандные изумруды, религиозные и светские украшения, редкие навигационные инструменты, оружие. Мел Фишер поднял со дна 3200 изумрудов, 150 тыс серебряных монет, более тысячи серебряных слитков весом от 15 до 40 кг и множество других драгоценностей. Приблизительная стоимость сокровищ - более $500 млн.

По решению Верховного суда США Фишеру отошло 25% найденного. Зону нахождения "Аточа" объявили заповедником.

В развалинах поселения Монте-Альбан в Мексике 9 января 1932 нашли клад. Он принадлежал народности сапотеки и скрытый в XIII веке.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
июля

Найденный камень стал ключом к разгадке иероглифов

Нашел клад века: невероятная история американского "охотника за сокровищами

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