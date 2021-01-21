Школьницу убило колесом, которое оторвалось от машины

Погибшая школьница Амелия Вуд / SWNS.com

От несчастного случая погибла 11-летняя девочка - ее убило колесом, которое отлетело от машины.

Девочка, которая боролась с лейкемией, трагически погибла, когда ее убило колесо, которое отлетело от машины Land Rover. Ребенок в этот момент спешил на школьный автобус. Об этом пишет Mirror.

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Школьницу Амелию Вуд из английского города Клитхорпс доставили вертолетом в Королевский медицинский центр в Ноттингеме, где она умерла.

Во время расследования ее трагической смерти стало известно, что автомобиль, которым управлял 22-летний Кэмерон Перкинс, был непригодный для эксплуатации. Осмотр машины показал, что подшипник был не на месте, что привело к отрыву колеса.

Судебно-медицинский эксперт Саймон Кью сказал, что водитель авто заметил скрежет и то, что машину тянет в сторону. В то же время произошла утечка тормозной жидкости из-под колеса. Наличие полной бутылки тормозной жидкости, купленной накануне, означало, что водитель знал о неисправности. Во время движения колесо отлетело и убило ребенка.

Некоторые органы Амелии были пожертвованы после ее смерти, что помогло спасти жизни трех человек.

Водитель избежал уголовного наказания, поскольку суд признал, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Авария произошла 3 года назад, а сейчас суд объявил свой приговор.