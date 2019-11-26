Сколько молодых россиян хотят эмигрировать: назвали рекордное количество

Почти половина молодых россиян хотят эмигрировать. Фото: mostevent.ru

Из России хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Это максимальный показатель с апреля 2009-го, сообщает новый отчет "Левада-Центра".

Среди задумывался об отъезде или делает шаги к отъезду, доля сторонников Путина - 54%, доля тех, кто не одобряет деятельность Путина, - 46%.

"Если говорить о чувствах, которые окрепли в последнее время, то чаще встречается растерянность - 17% против 10% среди тех, кто не задумывался. И стыд за то, что происходит в стране 18% против 11%. При этом в данной группе респондентов в меньшей степени окрепла надежда на будущее - 27% против 37% ", - говорится в отчете.

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Среди причин, которые заставляют россиян задуматься о переезде:

- желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом - 45%;

- экономическая ситуация в стране - 40%;

- политическая ситуация - 33%;

- высокое качество медицинских услуг за рубежом - 35%;

- высокое качество образовательных услуг за рубежом - 26%;

- возможности для карьерного роста вне России - 28%.

56% россиян положительно относятся к Украине. Это максимальный показатель с апреля 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Соответствующий опрос 26 сентября - 2 октября 2019-го провел "Левада-Центр". С февраля по сентябрь 2019-му в 1,5 раза увеличилась доля россиян, которые суммарно оценивают свое отношение к Украине как "хорошо". На сегодня положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в "посткримский" период.