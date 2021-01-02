Сколько людей в мире получили прививки от коронавируса

29 стран в мире начали вакцинацию против коронавируса. Фото: pixabay

В мире всего уже сделали более 10 800 000 инъекций вакцины против коронавируса.

Кампании по вакцинации начались в 29 странах, сообщает Bloomberg.

"Началась самая масштабная кампания вакцинации в истории. Согласно данным Bloomberg, уже сделали более 10,8 млн. доз в 29 странах", - написали в сообщении.

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14 декабря начали вакцинировать людей в США, уже сделали 3, 49 млн. прививок.

В Китае ввели 4,5 млн. доз, Израиле - 950 тыс., Великобритании - 947,2 тыс., Германии - почти 165,6 тыс.

Первые 150-200 тыс. доз вакцин от коронавируса Украина планирует получить в феврале. Тогда можно будет начать вакцинацию среди медиков и военнослужащих в зоне ООС, сказал министра здравоохранения Максим Степанов.