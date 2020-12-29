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вторник, 29 декабря 2020 19:29

Степанов надеется получить вакцины в феврале

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Степанов надеется получить вакцины в феврале
Первые вакцины предоставят военным и медикам. Фото: pexels.com

Первые 150-200 тыс. доз вакцин от коронавируса Украина планирует получить в феврале.

Тогда можно будет начать вакцинацию среди медиков и военнослужащих в зоне ООС, сказал министра здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы в завершающей стадии переговоров с производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договор. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал он.

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"Речь не идет о 5-6 тысяч доз. Мы исходили из того, что в феврале будет поставлено ​​150-200 тысяч доз", - добавил министр.

Коронавирус, скорее всего, перерастет в инфекцию, которая будет с человечеством постоянно. Поэтому мир должен научиться сосуществовать с этим заболеванием, заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.

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Дата
29
декабря

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