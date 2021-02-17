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среда, 17 февраля 2021 16:21

Сколько людей в Европе получили прививки от начала вакцинации

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Сколько людей в Европе получили прививки от начала вакцинации
Еврокомиссия подпишет второй контракт на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer / BioNTech. Фото: pixabay

5% людей в странах Европейского Союза получили 1-ю дозу вакцины от коронавируса.

То есть на сегодня уже 22 млн вакцинированных, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему времени Евросоюз получил 33 миллиона доз вакцин. Около 5 процентов - 22 миллиона человек - уже вакцинировано 1-й дозой, 7 миллионов человек - 2-мя дозами", - сказала она.

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По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидис, Еврокомиссия подпишет 2-й контракт на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Принять резолюцию о прекращении войн по миру призывает Великобритания. Благодаря этому смогут вакцинировать людей, живущих в зонах боевых действий.

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