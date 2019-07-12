Сколько детей в мире живет в нищете - шокирующая цифра

В Чаде, Эфиопии, Нигерии и Южном Судане около 90% детей до 10 лет живут в нищете. Фото: Надзвичайна ситуація +

В нищете живут 1,3 млрд людей во всем мире. Из них 663 млн - несовершеннолетние.

Самая плохая ситуация в странах Африки ниже Сахары и в Южной Азии, говорится в докладе Программы развития ООН. Там индекс нищеты составляет 84,5%. В странах Европы и Центральной Азии - 1,1%, пишет УНН.

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Внутри регионов уровень бедности может отличаться. Например, в Южной Африке 6,3% населения живет в нищете, в Южном Судане - 91,9. На Мальдивах таких только 0,8%. В Афганистане - 56%. Из стран Европы и Центральной Азии в Таджикистане индекс нищеты достигает 7,4%, в Армении - 0,2%.

В Чаде, Эфиопии, Нигерии и Южном Судане около 90% детей до 10 лет живут в нищете.

Более 90% украинцев экономят. Больше всего экономят на отдыхе, одежде, продуктах и коммунальным услугам, свидетельствуют результаты исследования Research&Branding Group. Пожилые люди не спешат тратить деньги на лечение и медикаменты. Те, кому денег хватает только на еду, редко покупают обувь и одежду.