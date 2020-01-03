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суббота, 04 января 2020 18:07

Сколько детей родилось в первый день нового года

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Сколько детей родилось в первый день нового года
Больше всего детей 1 января родилось в Индии. Фото: unian.ua

В первый день января в мире родилось почти 392 078 детей.

Более половины в восьми странах мира, пишет Koha.

Индия лидирует, в ней появилось 67385 детей, в Китае - 46 299, и в Нигерии около 26 000. Пакистан, Индонезия, США, Демократическая Республика Конго и Эфиопия также возглавляют список стран.

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Однако состояние многих больниц нужно улучшать. В частности, ЮНИСЕФ призвал улучшить подготовку медицинских работников и немедленно инвестировать том, чтобы матери и новорожденные были в надежных руках во время беременности и родов.

Опубликовали православные имена, которыми следует называть новорожденных детей в январе. Для мальчиков, которые родились в январе, подходят имена Артур, Евгений, Александр, Григорий, Виктор, Даниил, Иван, Владимир, Илья, Максим и Петр. Удачными женскими именами в этом месяце являются Анастасия, Татьяна, Александра, Ульяна, Анисья, Ирина, Любовь, Полина, Наталья, Людмила, Мария.

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Дата
04
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