Сколько киевлян появилось на свет в Новый год

Среди новорожденных киевлян есть одна двойня Фото: poglyad.tv

В Новый год в Киеве родилось 59 детей.

Среди новорожденных киевлян есть одна двойня, пишет УНН.

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"За 1 января 2020 в Киеве родилось 59 детей, из низ 30 мальчика. Также, родилась одна двойня - девочки", - руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

В прошлом году мальчиков чаще всего называли Дмитрием, Артемом, Максимом и Иваном, девочек - Аней, Анастасией, Софией и Дарьей.

Опубликовали православные имена, которыми следует называть новорожденных детей в январе. Для мальчиков, которые родились в январе, подходят имена Артур, Евгений, Александр, Григорий, Виктор, Даниил, Иван, Владимир, Илья, Максим и Петр, сообщает "24 канал". Удачными женскими именами в этом месяце является Анастасия, Татьяна, Александра, Ульяна, Анисья, Ирина, Любовь, Полина, Наталья, Людмила, Мария.