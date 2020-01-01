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среда, 01 января 2020 17:43

Ефим, Феофила и Олимпиодора - какими именами советуют называть детей в январе

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Ефим, Феофила и Олимпиодора - какими именами советуют называть детей в январе
Назвали удачные детские имена на январь. Фото: UkrMedia

Опубликовали православные имена, которыми следует называть новорожденных детей в январе.

Для мальчиков, которые родились в январе, подходят имена Артур, Евгений, Александр, Григорий, Виктор, Даниил, Иван, Владимир, Илья, Максим и Петр, сообщает "24 канал".

Удачными женскими именами в этом месяце является Анастасия, Татьяна, Александра, Ульяна, Анисья, Ирина, Любовь, Полина, Наталья, Людмила, Мария.

Как назвать ребенка, который родился в январе:

1 января. Для мальчиков хорошими считаются имена Илья, Григорий, Тимофей, для девочек - Аглаида.

2 января. Мальчика стоит назвать именем Антон, Даниил, Иван, Игнатий. Девочку можно назвать как угодно по собственному желанию.

3 января. Мальчику нужно дать имя Михаил, Никита, Петр, Сергей, Прокопий, Альфред, девочке - Ульяна.

4 января. Удачные имена для мальчиков - Дмитрий Федор, для девочек - Анастасия, Богдана.

5 января. Хорошие имена для мальчиков - Василий, Давид, Иван, Павел. Девочку можно назвать по собственному желанию.

6 января. Мальчика можно назвать Артемом, Николаем, Сергеем или Иннокентием, а девочку - Евгенией или Клавдией.

7 января. Лучше назвать мальчика Михаилом, а девочку - как вам нравится.

8 января. Имена для мальчиков - Дмитрий, Александр, Григорий, Константин, Давид, Иосиф, имена для девочек - Мария или Анфиса.

9 января. Мальчиков лучше назвать именами Степан или Федор, а девочек - как вам хочется.

10 января. Имена для мальчиков - Игнат, Александр, Аркадий, Петр, Семен, Ефим, для девочек - Антония, Агафья, Феофила, Домна.

11 января. Мальчиковые имена - Георгий, Иван, Марк, Вениамин, девчачьи - Анна, Наталья, Евдокия, Варвара.

12 января. Детей можно назвать так: мальчиков - Лев, Макар, девочек - Мария, Ирина.

13 января. Церковные имена для мальчиков - Петр, для девочек - Мелания, Мартина, Олимпиодора.

14 января. Имена для мальчиков - Александр, Богдан, Василий, Иван, Вячеслав, Григорий, Михаил, Николай, Петр, девочек называйте, как вам нравится.

15 января. Хорошие имена для мальчика - Борис Кузьма, Марк, Петр, Сергей, для девочек - Ульяна.

16 января. Имена для мальчика - Георий Павел ли, для девочки - Ирина.

17 января. Мальчиковые имена - Александр, Архип, Денис, Ефим, Карп, макро, Степан, Николай, Тимофей, Яков, а девичье имя в этот день - Зинаида.

18 января. Назвать мальчика можно имени Григорий, Иосиф, Лукьян, Роман, девочку - Полина, Евгения, Нонна.

19 января. Мальчика и девочку можно назвать так, как вам хочется.

20 января. Имена для мальчика - Василий, Иван, Галактион, Афанасий, а для девочки - Акулина.

Двадцать первое января. Мальчиковые имена - Евгений, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Илья, Михаил, Юлиан, Емельян, а девичье - Василиса.

22 января. Назвать мальчика можно Захаром или Петром, а девочку - Антониной.

23 января. Имена для мальчика - Анатолий, Григорий, Макар, Павел, для девочек - Феозва.

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24 января. Мальчика лучше назвать именем Виталий, Владимир, Михаил, Николай, Степан, Федор, девочку - как хотите.

25 января. Благоприятный день, чтобы назвать мальчика Илья, Макар или Петр, а девочку - Татьяна.

26 января. В этот день хорошо будет назвать мальчика Яковом, Максимом, Петром или Афанасием, а девочку - Ниной.

27 января. Имена для мальчика - Адам, Андрей, Вениамин, Давид, Илья, Иван, Павел, Сергей, Степан. Имена для девочек - Нина, Агния.

28 января. Мальчиковые имена - Гавриил, Иван, Макси, Павел, Вениамин, девичье имя - Елена.

29 января. Удачные имена для мальчиков - Максим или Петр, для девочек - Неонила.

30 января. Имена для мальчика - Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий, имена для девочек - Антонина.

31 января. Новорожденного мальчика следует назвать Дмитрием, Владимиром, Николаем, Кириллом, Максимом, Емельяном, а девочку - Оксаной или Марией.

В январе украинцы получат мини-отпуск. Смогут отдохнуть 10 дней. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина.

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