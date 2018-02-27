Скандальная Настя Рыбка попросила помощи у американских спецслужб

Модель эскорт-услуг Настя Рыбка стала известной после публикации книги и расследования Навального. Фото из соцсети.

Секс-охотница из России Анастасия Вашукевич, более известная по расследованию Алексея Навального как Настя Рыбка, обратилась с помощью к "американским спецслужбам".

"Готова рассказать Подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут По мере освобождения из-под ареста в Таиланде", - рассказать модель.

Рыбка назвала себя "свидетелем и единственным недостающим звеном" в связи связям Кремля с выборами в Соединенных Штатах.

Оппозиционер Алексей Навальный в начале февраля опубликовал исследование о возможной причастности к коррупции заместителя главы правительства России Сергея Приходько и российского миллиардера Олега Дерипаски. Чиновник и бизнесмен летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где, вероятно, обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, которая находилась с другими девушками на яхте олигарха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия закрыла доступ к секс-расследованию

26 февраля стало известно, что Вашукевич и ее приятель Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, задержаны в Таиланде за незаконное проведение "секс-тренинга". Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы.