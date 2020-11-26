Ситуация в Карабахе: парламент Армении отказался отменить военное положение

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Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране, объявленный 27 сентября из-начала военных действий в Нагорном Карабахе.

Заседание законодательного органа транслировала пресс служба парламента.

"За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается", - отметил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционные фракции парламента "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Минобороны Армении утверждает, что после совместного заявления глав РФ, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении и Азербайджана образовались новые границы, для защиты которых требуется продолжение военного положения.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября. Войска Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернута силы российских миротворцев.