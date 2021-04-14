Польшу захлестнула 3-я волна коронавируса. Фото: Reuters

В Польше ситуация с госпитализацией больных коронавирусом достигла апогея.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, пишет Onet.

"Сейчас, когда у нас апогей третьей волны инфекций в больницах, мы прежде всего смотрим на параметры, связанные с заполняемостью коек как с аппаратами вентиляции, так и стандартными", - заявил он.

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Министерство здравоохранения сообщило, что во вторник, 13 апреля, было уже занято более 34 тыс. больничных коек людьми, больными ковидом. Около 11 тыс. свободных коек и 3,5 тыс. занятых коек с пациентами под аппаратами вентиляции, свободных примерно 900.

"На данный момент у нас около 40% привитых в группе 60+. Чтобы говорить об ослаблении ограничений смелее, это число должно быть выше 70%", - прокомментировал Недзельский.

На заработках в Польше умер 33-летний Андрей Сирко из города Броды Львовской области. Трагедия произошла 2 апреля, когда мужчина ехал на работу. Причина смерти пока неизвестна.