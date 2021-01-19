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Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена
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Вашингтон изменили перед инаугурацией Джо Байдена.
Фото: Reuters
Вашингтон изменили перед инаугурацией Джо Байдена.
Вашингтон изменили перед инаугурацией Джо Байдена.
Вашингтон изменили перед инаугурацией Джо Байдена.
Вашингтон изменили перед инаугурацией Джо Байдена.

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января, будет отличаться от других церемоний.

Снимки с измененным Вашингтоном появились на Reuters.

Национальная аллея будет закрыта для посетителей. На ней установили экспозицию в память о более чем 400 тыс. умерших от коронавируса американцев.

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Территорию Белого дома подсветили 56 лучами света. Они символизируют штаты США и прилегающие территории.

Инаугурация Байдена пройдет в закрытом режиме. Ее будут транслировать американские телеканалы и онлайн-сервисы.

Капитолий будут защищать тисячи бойцов Национальной гвардии. Белый дом огородили барьерами.

Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом 20 января, в день инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вместо президента и первой леди Байденов встретит глава Белого дома Тимоти Харлет.

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