Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена

Фото: Reuters

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января, будет отличаться от других церемоний.

Снимки с измененным Вашингтоном появились на Reuters.

Национальная аллея будет закрыта для посетителей. На ней установили экспозицию в память о более чем 400 тыс. умерших от коронавируса американцев.

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Территорию Белого дома подсветили 56 лучами света. Они символизируют штаты США и прилегающие территории.

Инаугурация Байдена пройдет в закрытом режиме. Ее будут транслировать американские телеканалы и онлайн-сервисы.

Капитолий будут защищать тисячи бойцов Национальной гвардии. Белый дом огородили барьерами.

Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом 20 января, в день инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вместо президента и первой леди Байденов встретит глава Белого дома Тимоти Харлет.