Силовики в Минске разогнали акцию памяти погибшего активиста

В Минске разогнали акцию памяти. Фото: Белсат

Силовики разогнали акцию в Минске в память погибшего активиста Романа Бондаренко.

Небольшая группа людей собралась вечером в районе улицы Червякова, где находится двор, который неофициально называют "Площадью перемен". Однако туда же приехали силовики, известно как минимум об одном задержанном, сообщили белорусские СМИ.

Правозащитный центр "Вясна" также сообщил о точечных задержаниях в других районах Минска. Локальные акции протеста прошли в микрорайоне Красный Бор, в метро "Спортивная" и в микрорайоне "Восток".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избежать ассоциаций с Россией: Тихановская предлагает переименовать Беларусь

Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен" после того, как начал разговаривать с людьми, которые снимали с заборов бело-красные ленты. После драки он был задержан, а позже госпитализирован с отеком мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Умер 12 ноября.