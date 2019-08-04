Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя

Площадь пожаров постепенно увеличивается. Фото: Podrobnosti

В России продолжаются масштабные лесные пожары в Сибири.

Сейчас зафиксировано почти 500 очагов возгорания, за прошлые сутки была локализована лишь десятая часть. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Площадь пожаров постепенно увеличивается.

Как сообщают власти, заселенным территориям огонь не угрожает. В свою очередь российское МЧС сообщает, что почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления.

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Дым от пожаров в Сибири распространился на американскую Аляску и западное побережье Канады. Об этом свидетельствуют снимки со спутников.