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суббота, 20 февраля 2021 09:59

"Северный поток-2": у Байдена думают над новыми санкциями

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&quot;Северный поток-2&quot;: у Байдена думают над новыми санкциями
США готовят новые санкции против "Северного потока-2". Фото: REUTERS

Госдепартамент США заявил о нарушении американских санкций российским судном-трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС".

Это свидетельствует о возможности нового раунда санкций США с целью остановки строительства "Северного потока - 2". Об этом пишет Bloomberg.

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В отчете перечислены другие организации, которые были освобождены от санкций. Потому что они сворачивают свою работу над "Северным потоком - 2".

Отчет Госдепартамента должны были представить 19 февраля. Но администрация Джо Байдена заявила, что ей нужно немного больше времени, чтобы разобраться в разведданных, чтобы определить, какие суда, люди, организации помогали с проектом трубопровода.

Президент США Джо Байден рассматривает введение новых санкций против Кремля, их цель - остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Он считает, что строительство газопровода невыгодно для Европы.

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Дата
20
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