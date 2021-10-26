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вторник, 26 октября 2021 01:59

"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года - Госдеп США

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&quot;Северный поток-2&quot; не заработает до марта 2022 года - Госдеп США
В Госдепе прокомментировали работу "Северного потока-2". Фото: Факты

Сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года.

Если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу по существующим маршрутам, заявил старший советник Госдепа США Амос Хохштейн, цитирует его Reuters.

"Вы не можете иметь и то и другое", - сообщил он.

Он также подчеркнул, что президент России приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве политического оружия.

"Если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны", - добавил представитель Госдепа.

США не изменили негативного отношения к "Северному потоку 2", но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий его ввода в эксплуатацию, сказал Хохштейн.

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Россия, отказываясь увеличивать поставки, поддерживает дефицит и рост цен на газ, чтобы добиться ввода в эксплуатацию нового газопровода "Северный поток-2", соединяющего Германию с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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