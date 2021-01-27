"Северный поток-2" не выгоден - Байден

Байден высказался о "Северном потоке-2". Фото: Reuters

Президент США Джо Байден считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" невыгодно для Европы.

"Президент все еще считает, что "Северный поток" - это плохая сделка для Европы", - заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге.

Байден изучит ранее введенные санкции против "Северного потока-2". "Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросу", - добавила пресс-секретарь.

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Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока-2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.