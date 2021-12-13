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понедельник, 13 декабря 2021 06:31

"Северный поток-2" не соответствует нормам ЕС – глава МИД Германии

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&quot;Северный поток-2&quot; не соответствует нормам ЕС – глава МИД Германии
В Германии заявили, что "Северный поток-2" не отвечает нормам ЕС. Фото: REUTERS

Российский газопровод "Северный поток-2" не может быть одобрен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает ZDF.

По ее словам, в новом коалиционном соглашении закреплено, что к энергетическим проектам следует применять Европейское право.

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"А это значит, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен таким образом. Это связано с тем, что требования Европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми", - сказала Бербок.

Глава МИД отметила, что суверенитет Украины является основой для любых действий со стороны ЕС.

16 ноября Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG).

После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме согласно немецкому законодательству.

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