"Северный поток-2" не соответствует нормам ЕС – глава МИД Германии

Российский газопровод "Северный поток-2" не может быть одобрен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает ZDF.
По ее словам, в новом коалиционном соглашении закреплено, что к энергетическим проектам следует применять Европейское право.
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"А это значит, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен таким образом. Это связано с тем, что требования Европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми", - сказала Бербок.
Глава МИД отметила, что суверенитет Украины является основой для любых действий со стороны ЕС.
16 ноября Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG).
После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме согласно немецкому законодательству.
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