Северная Корея продолжила запускать снаряды в сторону Японского моря

 
Ексклюзивы
1/5
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 738
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1503
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 999
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5 Просмотров: 2691
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
1 Просмотров: 6462
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Просмотров: 1197
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 12852
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 2358
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2961
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 4285
Фото
Все фото
7
8
7
3
7
Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео
Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео
Впервые за 13 лет в Белом доме появилась кошка
Впервые за 13 лет в Белом доме появилась кошка
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Видео
Все видео
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 5850
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1593
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6471
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 720
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 02:55

Северная Корея продолжила запускать снаряды в сторону Японского моря

  Комментировать
Северная Корея продолжила запускать снаряды в сторону Японского моря
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал. Фото: Yonhap

Сегодня, 30 января, Северная Корея выпустила очередной снаряд неизвестного типа в Восточное море.

Об этом сообщил Yonhap.

Об этом запуске заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в текстовом сообщении, направленном журналистам.

"Запуск Северной Кореи сегодня знаменует собой седьмую вооруженную демонстрацию в новом году", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели санкции против КНДР. Под ограничения попали россияне

В настоящее время власти анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

За три дня до этого, 27 января, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности, тактические управляемые ракеты "земля-земля".

17 января Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Ракеты запустили в сторону Японского моря с аэродрома "Сунан" в Пхеньяне. В Госдепе США подчеркнули, что такие запуска нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют угрозу для международного сообщества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Северная Корея продолжила запускать снаряды в сторону Японского моря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 33453
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 26523
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 5 Просмотров: 16228
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 12852
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны Просмотров: 8622
Мир
Moderna начала испытывать на людях вакцину против ВИЧ
Moderna начала испытывать на людях вакцину против ВИЧ Просмотров: 36
Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео
Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео
7
 Просмотров: 162
Протесты в Казахстане: президент Токаев рассказал о своем приказе стрелять
Протесты в Казахстане: президент Токаев рассказал о своем приказе стрелять Просмотров: 270
В Италии переизбрали 80-летнего президента
В Италии переизбрали 80-летнего президента Просмотров: 216
В Италии продлили запрет на въезд для украинцев
В Италии продлили запрет на въезд для украинцев Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 1116
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть