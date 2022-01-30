Северная Корея продолжила запускать снаряды в сторону Японского моря

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал. Фото: Yonhap

Сегодня, 30 января, Северная Корея выпустила очередной снаряд неизвестного типа в Восточное море.

Об этом сообщил Yonhap.

Об этом запуске заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в текстовом сообщении, направленном журналистам.

"Запуск Северной Кореи сегодня знаменует собой седьмую вооруженную демонстрацию в новом году", - говорится в сообщении.

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В настоящее время власти анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

За три дня до этого, 27 января, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности, тактические управляемые ракеты "земля-земля".

17 января Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Ракеты запустили в сторону Японского моря с аэродрома "Сунан" в Пхеньяне. В Госдепе США подчеркнули, что такие запуска нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют угрозу для международного сообщества.