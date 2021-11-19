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пятница, 19 ноября 2021 11:40

Шестерых болгарских военных обвиняют в шпионаже для России

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Шестерых болгарских военных обвиняют в шпионаже для России
Российское посольство в болгарской столице Софии / Getty Images

Болгарская военная прокуратура в четверг, 17 ноября, предъявила обвинение группе военных, в том числе отставных, в шпионаже в пользу России.

Обвинительный акт был подан в военный суд. В нем обвиняют шесть человек в сборе и передаче секретной информации иностранному государству, сообщили в прокуратуре. Об этом пишет АР.

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Среди обвиняемых бывший высокий чиновник Службы военной разведки Болгарии, высокие должностные лица министерства обороны и бывший военный атташе, наблюдавший за секретной информацией в болгарском парламенте.

Всех их арестовали еще в марте. Пятеро из них остаются под стражей, а один освобожден под залог. Предыдущее заседание еще не назначено. По словам прокуроров, им грозит от 10 лет до пожизненного заключения, если они будут признаны виновными.

Прокуратура предъявила обвинение бывшему работнику Службы военной разведки как руководителю сговора. По словам властей, он окончил школу разведки в Москве, которую курирует ГРУ российской внешней военной разведки.

Прокуроры утверждают, что по возвращении в Болгарию ему поручили завербовать сеть агентов, имеющих доступ к секретным документам, связанным с НАТО и ЕС. Его супруга, имеющая двойное болгарско-российское гражданство, передавала документы в посольство России в Болгарии.

В прошлом году Болгария выслала пятерых российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Им нельзя было предъявить обвинения из-за дипломатического иммунитета. Среди них был российский военный атташе, координировавший шпионскую сеть в Болгарии.

Нынешний заместитель секретаря украинского СНБО Руслан Демченко при власти Януковича способствовал подготовке аннексии Крыма россиянами. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал журналист Юрий Бутусов.

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19
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