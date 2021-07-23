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пятница, 23 июля 2021 10:09

Шестеро погибли, двое пропали без вести: курортная страна страдает от аномальных наводнений
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Турция пострадала от аномальных ливней и наводнений.
Фото: dailysabah.com
Шесть человек погибли и еще двое пропали без вести.
Турция пострадала от аномальных ливней и наводнений.

Турция страдает от масштабных наводнений в результате сильных ливней.

Видео появилось на YouTube-канале DD Drive.

Черноморское побережье пострадало больше всего, ведь именно там разбушевалась стихия. Затопило город Архави и несколько поселков рядом. В этот район можно добраться только на лодках.

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Продолжается эвакуация населения. Из города вывезли более 200 человек. Спасатели занимаются откачкой воды.

Также затопило город Ризе, который находится на побережье. Там погибли шесть человек, двое пропали без вести.

Из-за ливней большие участки центральной китайской провинции Хэнань под водой, а ее столица Чжэнчжоу больше всего пострадала от дождя, который, по словам наблюдателей за погодой, был самым сильным за 1 тыс. лет.

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Дата
23
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