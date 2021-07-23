Шестеро погибли, двое пропали без вести: курортная страна страдает от аномальных наводнений

Фото: dailysabah.com

Турция страдает от масштабных наводнений в результате сильных ливней.

Видео появилось на YouTube-канале DD Drive.

Черноморское побережье пострадало больше всего, ведь именно там разбушевалась стихия. Затопило город Архави и несколько поселков рядом. В этот район можно добраться только на лодках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней

Продолжается эвакуация населения. Из города вывезли более 200 человек. Спасатели занимаются откачкой воды.

Также затопило город Ризе, который находится на побережье. Там погибли шесть человек, двое пропали без вести.

Из-за ливней большие участки центральной китайской провинции Хэнань под водой, а ее столица Чжэнчжоу больше всего пострадала от дождя, который, по словам наблюдателей за погодой, был самым сильным за 1 тыс. лет.