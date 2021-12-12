Серия торнадо разрушила город

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Торнадо разрушил город Мэйфилд в штате Кентукки.

Губернатор Кентукки Энди Бешир сказал, что торнадо в этом году стали самым разрушительным в истории штата, передает Reuters.

В Мейфилде непогода уничтожила свечную фабрику. В ней находились 110 человек. Около 40 рабочих спасли. Торнадо свалило кирпичные здания.

"Свечная фабрика превратилась в груду гнутого металла, стали и оборудования. Спасателям приходилось ползать между жертвами, чтобы добраться до живых", - сказал начальник пожарной службы Мейфилда Джереми Кризон.

"Разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами. Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, будет сотня погибших", - сказал Бешир.

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В Эдвардсвилле торнадо разрушило склад компании Amazon. Он занимал площадь в 130 тыс. кв. Из склада эвакуировали 45 человек.

Более 50 человек, вероятно, погибли после того, как несколько торнадо пролетели над юго-западом Кентукки поздно вечером в пятницу. Сообщается о повреждении по меньшей мере в 15 округах на западе Кентукки.