Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

Эд Гейн был признан психически больным ФОТО: Getty Images

Серийный убийца Эд Гейн умер от рака в тюрьме Висконсина 26 июля 1984-го. Преступнику было 77 лет.

Отец Гейна был алкоголиком. Мать - садисткой. Била сына. Убедила его в том, что женщины и секс - зло. Семья жила на изолированной ферме. Когда Гейну было 34, отец умер. Через четыре года его брат погиб во время пожара. Полиция позже подозревала Эда. Еще через год умерла мать. Мужчина остался один.

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В ноябре 1957-го полиция нашла труп пропавшей Бернис Уорден на ферме Гейна. Тело было без головы. С него содрали кожу. Во время дальнейшего обыска нашли черепа. В доме были одежда и мебель из человеческих костей и кожи. Гейн объяснил, что молодые женщины напоминали ему мать. На ферме нашли 10 тел. Но полиция считала, что мужчина убил еще по меньшей мере двух.

Гейна признали психически больным. Позже его судили, но судья отправил в тюремную психиатрическую больницу. Ферма в 1958-м сгорела. Кто-то поджег ее.

Гейн стал прототипом Нормана Бейтса в романе "Психо" Роберта Блоха. В 1960-м Альфред Хиткок снял фильм.

Серийных убийц Рэймонда Мартинеса Фернандеса и Марту Бек казнили 8 марта 1951-го в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг.