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суббота, 05 июня 2021 13:01

Сербия решила быть с Путиным: стратегическое решение страны

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Сербия решила быть с Путиным: стратегическое решение страны
Вакцину от Covid-19 "Спутник V" будут производить вне России. Фото: REUTERS

Вирусологический института "Торлак" в Белграде (Сербия) начал производить российскую вакцину "Спутник V" от Covid-19.

По этому поводу устроили торжества, участие в которых приняли президенты Сербии и России, Александар Вучич и Владимир Путин, передает "Радио Свобода".

"Эффективная борьба против коронавируса возможна только объединенными усилиями на глобальном уровне. Россия открыта для сотрудничества со всеми странами. Удивительно и контрпродуктивно, еще некоторые государства пытаются ограничить применение "Спутник V", ведь он принадлежит к наиболее эффективных в мире вакцин", - сказал Путин .

Пробное производство вакцины начали еще в апреле. Субстанцию ​​для нее привозять из России, в Белграде только пакуют в ампулы. До сих пор создали три серии, которые прошли соответствующий контроль в РФ и получили положительную оценку. Впоследствии белградский институт должен овладеть полным циклом производства вакцины.

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Вакцинацию в Сербии начали в январе. Две дозы пока получили 44% из 6,9 млн населения. Наряду с российской применяют китайскую вакцину Sinopharm, британскую AstraZeneka и американо-немецкий Phizer / BiоNTech.

В Словакии проверяли российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и нашли чужеродные клетки, которых не должно быть в препарате. Речь идет о клетках, которые помогают размножать дефектный вирус еще при производстве препарата. Это противоречит утвержденным стандартам ЕС.

Российская вакцина "Спутник V" еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия.

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Дата
05
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