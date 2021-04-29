Словацкие ученые нашли опасные примеси в российской вакцине от коронавируса

Словацкие ученые нашли чужеродные клетки в российской вакцине. Фото: Reuters

В Словакии проверяли российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и нашли чужеродные клетки, которых не должно быть в препарате.

Об этом говорится в отчете Словацкого института контроля за лекарственными средствами, пишет Denik.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-премьер Словакии подал в отставку. Виновата российская Covid-вакцина

Речь идет о клетках, которые помогают размножать дефектный вирус еще при производстве препарата. Это противоречит утвержденным стандартам ЕС.

Российская вакцина "Спутник V" еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом после вакцинации российской вакциной "Спутник V".