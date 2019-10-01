Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных

В Страсбурге встретились Сенцов и Макрон. Фото: ATR

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с режиссером Олегом Сенцов.

Они пообщались во время осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает novosti.dn.ua.

Сенцов поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украины.

"Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили. Он спросил о тюрьме, но я не стал об этом говорить - теперь есть вещи и поважнее", - написал Сенцов в Facebook.

Режиссер рассказал Макрону о своем видении ситуации и о 227 украинцев, которые удерживаются оккупантами на Донбассе и 86 в России.

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"Большинство из последних крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов", - подчеркнул Сенцов. Сказал, что президент Франции его услышал.

Освобожденный из заключения в России украинский кинорежиссер и писатель Олег Сенцов считает, что было бы справедливо, если бы президент РФ Владимир Путин ответил за свои преступления в Гааге.