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понедельник, 26 июля 2021 18:02

Семья, у которой 11 детей, хочет иметь их 105
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Вся семья с 11 детьми
Фото: Newsflash
Кристина с четырьма детьми
Кристина с четырьма детьми
Кристина с мужем Галипом

Семья россиянки и турецкого миллионера из грузинского Батуми хочет стать самой большой в мире. У них уже 11 детей, но они хотят больше 100.

Чтобы создать самую большую семью в мире, они планируют платить суррогатным матерям, чтобы те рожали им больше детей. Об этом пишет Mirror.

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Россиянка 23-летняя Кристина Озтюрк пристрастилась к материнству, и хочет иметь больше детей, чем кто-либо другой в истории. Ее муж-бизнесмен Галип, 56 лет, счастлив финансировать суррогатных матерей, даже если это может обойтись ему почти в $1,5 млн.

Пара объяснила в соцсетях - они обсуждали, что у них может быть даже 105 детей. Супруги еще не решили, сколько именно их будет, но говорят, что о всех детях будут хорошо заботиться.

Их старшую дочь 6-летнюю Викторию родила Кристина естественным путем, а все остальные 10 детей родились от суррогатных матерей.

"Последняя Оливия приехала к нам в конце прошлого месяца. Шесть лет назад я сама родила старшую Вику. Остальные дети генетически наши, от меня с мужем, но их вынашивали суррогатные матери. Не знаю, сколько их будет в конечном итоге. Но мы не планируем останавливаться на десяти", - сказала Кристина.

Супруги изучают дальнейшие варианты суррогатного материнства. Клиника в Батуми подбирает им суррогатных матерей и берет полную ответственность за процесс. Пара лично не знакома с суррогатными матерями и не имеет с ними прямого контакта, чтобы избежать проблем после беременности.

В штате Колорадо, США, многодетная мать четверых детей выиграла $1 млн в лотерее для вакцинированных от коронавируса.

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