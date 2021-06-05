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суббота, 05 июня 2021 21:25

Семья турецкого бизнесмена за год родила 20 детей от суррогатных матерей

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Семья турецкого бизнесмена за год родила 20 детей от суррогатных матерей
Малышам от 4 до 14 месяцев. Фото: Mirror

Семейная пара за год родила 20 детей с помощью суррогатного материнства и тратит 67 тысяч фунтов стерлингов на их 16 нянь. Об этом пишет газета Mirror.

23-летняя россиянка Кристина Озтюрк познакомилась со своим 57-летним мужем-миллионером Галипом Озтюрком во время поездки в Грузию, куда бизнесмен бежал после приговора к пожизненному заключению в своей родной Турции.

Возлюбленные разделяли мечту о большой семье и решились на суррогатное материнство. Так, в 2020 году у Кристины и Галипа появился мальчик по имени Мустафа. Это был не первый ребенок у пары: у Кристины уже есть шестилетняя дочь от другого партнера. Галип в свою очередь был уже женат, в Турции у него осталось девять детей от первой жены Хюли Озтюрк.

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После рождения первого общего ребенка Кристина и Галип поняли, что хотят вновь обзавестись потомством. Бизнесмен заплатил 138 тысяч фунтов стерлингов суррогатным матерям, и их семья пополнилась 20 детьми - им от 4 до 14 месяцев.

Во Львове в "окне жизни" оставили пятидневного младенца. Это мальчик, его подбросили ночью.

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