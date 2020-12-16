Семья погибшей в Солсбери британки подала иск на Россию

Доун Стерджесс / Getty Images

Семья убитой 2018-го "Новичка" в Солсбери британки Доун Стерджесс подала в суд иск на Россию.

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Это произошло на фоне международного журналистского расследования, в котором назвали имена 8 сотрудников российского ФСБ, которые пытались в августе убить в России "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет британская Mirror.

44-летняя Стерджесс умерла через 4 месяца после отравления, в июне 2018-го. Это произошло после того, как российские агенты ГРУ попытались отравить в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Стерджесс в марте 2018 года подобрала в парке яд во флаконе из-под духов, и побрызгала себя. Флакон с "Новичком", видимо, выбросили 2 российских офицера, которых Великобритания разыскивает за покушение на Скрипалей и убийство Стерджесс.

Адвокаты семьи Доун начали рассмотрение дела в Высоком суде Лондона, согласно Европейской конвенции по правам человека. Ответчиками являются Россия, ее министерство обороны и военная разведка. Лондонский суд вынесет решение, умерла ли Доун из-за химической атаки, которую спонсировала власти РФ.

Адвокаты утверждают, что разрешение на спецоперацию мог дать Владимир Путин. Британская прокуратура обвиняет россиян Александра Петрова и Руслана Баширова в заговоре с целью убийства и покушения на убийство. На обоих выдано европейские ордера на арест.

Скрипали пережили атаку 4 марта 2018-го, хотя Сергей Скрипаль до сих пор нуждается в опеке няни и дышит через трубку. Доун и ее партнер Чарли Роули тоже тогда отравились. Он выздоровел, а она умерла.

Британский министр обороны Бен Уоллес в связи с делом считает, что Россия способна убить тысячи людей в результате атак химическим оружием на улицах Великобритании.