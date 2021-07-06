Семья ошибочно обогатилась на $50 млрд

Джеймс с семьей были богачами всего четыре дня. Фото: pixabay.com

В США семья из штата Луизиана за день обогатилась на $50 млрд из-за банковской ошибки.

Клиент Chase Bank Даррен Джеймс в городе Батон-Руж получил денежный перевод на свой семейный счет, сообщает CNN.

"Это не ошибка одного или нескольких нулей, это кто-то уснул на клавиатуре. Я был в восторге. Очень удивился и поинтересовался, не имею ли богатого дядюшку, который завещал мне деньги", - рассказал мужчина.

Джеймс с семьей пробыли богачами всего четыре дня, он самостоятельно позвонил в банк. Баланс его счета восстановили до первоначального состояния. В Chase Bank заявили о техническом сбое, который "коснулся ограниченного числа учетных записей клиентов".

Мужчина рассказал, что не собирался тратить деньги. Понимал, что банк может потребовать возврата средств или обвинить его в присвоении.

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Алекс Кернс из США в июне 2020-го покончил с собой, потому что ошибочно считал, что задолжал компании для трейдинга Robinhood $730 тыс. Его родители подали иск против сервиса за недостаточную поддержку клиентов.