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среда, 24 ноября 2021 15:47

Семья из 11 человек ехала в загоревшемся в Болгарии автобусе

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Семья из 11 человек ехала в загоревшемся в Болгарии автобусе
Погибшая пара - 27-летний Газменд Укали и 23-летняя Альбина Белули / trafficnews.bg

В салоне автобуса, в ночь на 23 ноября попавшего в смертельную аварию в Болгарии, ехала семья из 11 человек. Они ездили отдыхать в Стамбул и возвращалась домой на автобусе, который на выезде из Турции попал в смертельное ДТП.

Среди погибших в аварии также учительница начальных классов из села Студеничане в Северной Македонии, ее дочь и еще двое жителей этого же села. Другая начальная школа в Скопье, учащиеся которой погибли в аварии, приостановила обучение. Об этом пишет издание Traffic News.

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Среди жертв - 27-летний Газменд Укали и 23-летняя Альбина Белули. Парень отмечал день рождения с любимой в Турции.

Большинство погибших из Северной Македонии. Также были туристы из Сербии и Бельгии. Самым маленьким жертвам 4 года - братьям-близнецам Луану и Албану Ахмети.

В Болгарии и Северной Македонии 24 ноября объявили трехдневный траур.

Авария с возгоранием автобуса произошла в 3:00 по местному времени 23 ноября. В машине с македонскими номерами ехали 52 человека. Среди погибших - 12 несовершеннолетних и водитель автобуса. Выжили семеро пассажиров. Все они в больнице. В МИДе Украины ответили, что среди пострадавших граждан Украины нет.

Автобус мог загореться из-за столкновения с дорожным знаком, сказал секретарь совбеза Перникского района Болгарии Васько Пиргов.

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