Секс в маске и без поцелуев - врач призвала отказаться от ласк на время пандемии

Во время пандемии коронавируса стоит отказаться от поцелуев с новыми людьми. И начать заниматься сексом в маске, которая бы закрывала нос и рот.
Такие меры необходимы для уменьшения риска заражения Covid-19. Об этом заявила главный санитарный врач Канады Тереза Там, сообщает CNN.
"Текущие данные указывают на очень низкую вероятность заражения новым коронавирусом через сперму или вагинальные жидкости. Однако, даже если люди не имеют симптомов, сексуальная активность с новыми партнерами увеличивает риск заражения или передачи Covid-19 через тесный контакт, в том числе через поцелуи", - отметила она.
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Во время секса, говорит чиновница, следует избегать положения, при котором партнеры находятся лицом к лицу. Кроме того, нужно следить друг за другом и ни в коем случае не вступать в половую связь с человеком, который имеет симптомы коронавируса.
Главный врач Канады также предложила "ограничить употребление алкоголя и других веществ, чтобы вы и ваши партнеры могли принимать безопасные решения". Тереза Там подчеркнула важность безопасного секса, в частности, с использованием средств контрацепции и знанием как своего статуса ИППП, так и партнера.
С начала пандемии в Канаде новым коронавируса заразились более 129 тыс. человек, 9135 из которых - умерли от осложнений заболевания. Страна потеряла рекордные 2 млн рабочих мест на фоне карантина из-за пандемии. Уровень безработицы достиг 13%.
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