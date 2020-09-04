Секс в маске и без поцелуев - врач призвала отказаться от ласк на время пандемии

Во время пандемии коронавируса стоит отказаться от поцелуев с новыми людьми и заниматься сексом в маске. Фото: slovo.news

Во время пандемии коронавируса стоит отказаться от поцелуев с новыми людьми. И начать заниматься сексом в маске, которая бы закрывала нос и рот.

Такие меры необходимы для уменьшения риска заражения Covid-19. Об этом заявила главный санитарный врач Канады Тереза ​​Там, сообщает CNN.

"Текущие данные указывают на очень низкую вероятность заражения новым коронавирусом через сперму или вагинальные жидкости. Однако, даже если люди не имеют симптомов, сексуальная активность с новыми партнерами увеличивает риск заражения или передачи Covid-19 через тесный контакт, в том числе через поцелуи", - отметила она.

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Во время секса, говорит чиновница, следует избегать положения, при котором партнеры находятся лицом к лицу. Кроме того, нужно следить друг за другом и ни в коем случае не вступать в половую связь с человеком, который имеет симптомы коронавируса.

Главный врач Канады также предложила "ограничить употребление алкоголя и других веществ, чтобы вы и ваши партнеры могли принимать безопасные решения". Тереза ​​Там подчеркнула важность безопасного секса, в частности, с использованием средств контрацепции и знанием как своего статуса ИППП, так и партнера.

С начала пандемии в Канаде новым коронавируса заразились более 129 тыс. человек, 9135 из которых - умерли от осложнений заболевания. Страна потеряла рекордные 2 млн рабочих мест на фоне карантина из-за пандемии. Уровень безработицы достиг 13%.