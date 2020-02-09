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воскресенье, 09 февраля 2020 10:32

Сегодня будут вручать "Оскар"

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Сегодня будут вручать &quot;Оскар&quot;
Вручение премий "Оскар" состоится в 24 номинациях Фото: zaxid.net

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония объявления победителей кинопремии "Оскар".

Награда вручается Американской академией кинематографических искусств и наук.

В этом году вручение премий состоится в 24 номинациях. Наиболее престижными из них считаются призы за лучший фильм, лучшему режиссеру, а также лучшим актерам и актрисам, которые сыграли главные и второстепенные роли.

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Кроме того, Академия отмечает сценаристов, звукорежиссеров, операторов, монтажеров, дизайнеров, гримеров, композиторов и тому подобное.

Сейчас премия является одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии.

Церемония вручения "Оскар-2020" официально начнется в 17:00 по местному времени или в 3 часа ночи по Киеву.

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