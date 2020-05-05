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вторник, 05 мая 2020 12:37

Сделка с дьяволом: итальянская мафия помогает бедным, но какой ценой

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Сделка с дьяволом: итальянская мафия помогает бедным, но какой ценой
Итальянская мафия использует коронакризис, дабы укрепить собственные позиции. Они помогают беднякам и нуждающимся, но за это стребуют в будущем некую плату. Фото: Reuters

Мафия использует коронакризис, не безвозмездно помогая людям в беде. Они укрепляют свое государство внутри государства, добиваясь расположения граждан, но иногда - слишком большой ценой.

Мафия не понимает, как можно делать что-то "за просто так", пишет ВВС, пообщавшись с бывшими и нынешними мафиози, правоохранителями и жителями Юга Италии. Экс-мафиози Гаспаре Мутоло множество раз свидетельствовал против бывших соратников. Он рассказал, что и сам когда-то помогал людям, оставшимся в беде, но никогда - безвозмездно.

Например, после этого он приходил к тем же людям и говорил: "Ciao bella, помнишь меня? Я тебе помогал, когда тебе это было нужно. Сейчас ты нужна мне. Все, что я хочу, это чтобы ты проголосовала за такого-то кандидата".

То же самое делают и современные мафиози. Брат одного из боссов клана "Коза Ностра" сейчас развозит бесплатную еду по бедным районам на Сицилии. Но чем за это прийдется заплатить в будущем - пока неизвестно.

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"Я просто дожидаюсь, когда кто-нибудь из мафии придет и предложит купить ресторан... Я чувствую себя отвратительно. Всю жизнь я был против мафии, а сейчас мне придется пойти против моих убеждений", - говорит Марчелло, владелец обанкротившегося из-за карантина ресторана в Палермо.

Никола Граттери, главный прокурор Катанцаро, говорит, что цель кланов - заручиться доверием людей и одновременно создать альтернативную государству структуру. Нередко мафия дает бизнесу кредит под низкие проценты, а затем захватывает его для отмывания денег.

"Мафия никогда ничего не делает из добрых побуждений. Они такого просто не понимают. В их мире есть лишь один подход - я помогу тебе, ты поможешь мне", - объясняет Энца Рандо из организации, занимающейся борьбой с мафией.

В середине апреля появилась информация, что некоторые мексиканские картели в Мексике направляют маски, мыло и еду населению, чтобы помочь ему перенести пандемию коронавируса и карантин.

Некоторые наркокартели брендируют коробки и оставляют на них названия банд. Однако президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал их за это.

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