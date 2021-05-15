Считал себя "верным сыном России": бывшего "зеленого берета" осудили на 15 лет

Питер Деббинс вступил в сговор с российской разведкой во время службы в армии США. Он передавал своим кураторам данные о сослуживчах и секретную информацию, связанную со своей деятельностью. Фото: Reuters

В США осудили бывшего "зеленого берета" Питера Деббинса. 15 лет он шпионил в пользу России.

Адвокаты настаивали на пяти годах лишения свободы, аргументируя это тем, что Деббинс нанес минимальный вред, а российские агенты шантажировали его - угрожали обнародовать данные о его нетрадиционной ориентации, передает АР.

Прокуроры требовали 17 лет лишения свободы. Они заявили, что Деббинс никогда не рассказывал ФБР о шантаже. Отметили, что он сфабриковал оправдание. А на самом деле объяснение его мотивов гораздо проще: он был расстроен своим пребыванием в армии и считал себя "верным сыном России".

Во время слушания дела Деббинс заявил, что стал жертвой российской разведки.

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По данным властей, Питер Деббинс вступил в сговор с российской разведкой в ​​период с декабря 1996 по январь 2011 года. В 1997 году он подписал документ, подтверждающий его желание работать на Россию. В период сотрудничества с российской разведкой Деббинс предоставлял своим кураторам данные про своих сослуживцев и секретную информацию, связанную со своей деятельностью.

Дании гражданина России Алексея Никифорова приговорили к 3 годам лишения свободы за шпионаж. Русский годами собирал информацию о технологической компании Северной Ютландии SerEnergy A/S и Техническом университете Дании. 36-летний инженер-химик передавал информацию российской спецслужбе за отдельную плату.