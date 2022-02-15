Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19

Мужчина болел более 400 дней. Фото: pixabay.com

В Турции 56-летний Музафер Каясан установил рекорд по самому длительному течению коронавирусной болезни.

Мужчина болел более 14 месяцев, сообщает "ТСН". Он заболел еще в 2020-м.

"Ситуация стала угрожающей, ведь у мужчины были серьезные болезни. На тот момент Каясан имел лейкемию и ослабленный иммунитет. Сначала он думал, что коронавирус станет для него приговором", - говорится в сообщении.

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Каясан болел более 400 дней. Жителю Турции не могли сделать прививку от коронавируса, поскольку ПЦР-тест каждый раз был положительным. Всего ему сделали 78 тестов.

Большую часть времени больной проводил в больнице на изоляции. С семьей он виделся только через окно.

Сейчас мужчина наконец выздоровел. Он шутит, что коронавирус "очень им увлекся и потому не хотел отпускать".

В прошлом году в Великобритании зафиксировали самое длительное течение коронавирусной болезни у пациента, которого госпитализировали семь раз. Житель Бристоля 72-летний Дэйв Смит болел в течение 290 дней. За это время он 42 раза имел положительный результат ПЦР-теста.