Счастливчик сорвал джекпот в более $700 млн

Лотерейный билет принес американцу неистовый джекпот. Фото: pixabay.com

Американец приобрел лотерею Powerball с максимальным выигрышем в $731,1 млн.

"Один продан билет в штате Мэриленд США совпадал со всеми 6 номерами лотереи Powerball в среду вечером и стал выигрышным и 4 по размеру джекпотом в истории Powerball", - говорится в отчете компании, передает CNN.

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Теперь владелец билета будет иметь выбор: либо получить $731,1 млн 30 частями в течение 29 лет или получить одноразовую выплату в сумме $546,8 млн. Оба варианта выигрыша указаны без учета налога.

Стоит сказать, что имя счастливчика не сообщается. Также неизвестно, какой вариант выигрыша выбрал победитель.

Рекордный джекпот 11 декабря разыграла международная лотерея EuroMillions. Победитель получил €200 млн. Счастливчик правильно угадал 5 из 50 цифр - 6, 9, 13, 24 и 41, - а также 2 "звездных номера" - 3 и 12.