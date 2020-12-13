Рекордная сумма: француз выиграл в лотерею более € 200 млн

За своим выигрышем пока мужчина не обращался. Фото: Tima Miroshnichenko from Pexels

Рекордный джекпот 11 декабря разыграла международная лотерея "EuroMillions". Победитель получил 200 млн. евро.

Об этом пишет Мetro.

Счастливчик правильно угадал пять из 50 цифр - 6, 9, 13, 24 и 41, - а также два "звездных номера" - 3 и 12. По информации организаторов лотереи будущий миллионер живет во Франции. За выигрышем пока не обращался. На это имеет 60 дней.

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