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воскресенье, 13 декабря 2020 10:47

Рекордная сумма: француз выиграл в лотерею более € 200 млн

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Рекордная сумма: француз выиграл в лотерею более € 200 млн
За своим выигрышем пока мужчина не обращался. Фото: Tima Miroshnichenko from Pexels

Рекордный джекпот 11 декабря разыграла международная лотерея "EuroMillions". Победитель получил 200 млн. евро.

Об этом пишет Мetro.

Счастливчик правильно угадал пять из 50 цифр - 6, 9, 13, 24 и 41, - а также два "звездных номера" - 3 и 12. По информации организаторов лотереи будущий миллионер живет во Франции. За выигрышем пока не обращался. На это имеет 60 дней.

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В США жительница города Фэрфакс Бу Сокхом в свой день рождения сорвала джекпот - $1 млн. Пенсионерка планирует выплатить кредит за автомобиль и помочь 6 внукам.

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