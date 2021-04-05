Счастливчик купил 2 лотерейных билета, которые оказались выигрышными

В штате Северная Каролина, США, счастливчик Генри Харви купил лотерейный билет и выиграл $5 тыс. Через 2 недели он приобрел еще один и стал обладателем еще большего выигрыша.
Подробностями поделился портал Journal De Montreal.
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По словам Харви, он не успел опомниться от первого выигрыша, как купил второй билет. Он стер защитный слой и обнаружил, что его выигрыш составляет $100 тыс.
"Две недели назад я выиграл пять тысяч долларов, а в этот раз я был крайне удивлен, когда стер защитный слой и увидел, что победил", - прокомментировал мужчина.
Американец планирует положить выигрыш в банк.
Женщина из Австралии испытала удачу и купила лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей $50 млн.
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