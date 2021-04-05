Счастливчик купил 2 лотерейных билета, которые оказались выигрышными

 
Ексклюзивы
1/5
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 522
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 1900
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1161
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1584
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 567
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 630
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1215
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 666
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
10
5
5
4
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
Nike запретила продажу &quot;сатанинской обуви&quot; с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
Nike запретила продажу "сатанинской обуви" с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
Видео
Все видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1584
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 234
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1197
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1053
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 369
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 765
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 16:25

Счастливчик купил 2 лотерейных билета, которые оказались выигрышными

  Комментировать
Счастливчик купил 2 лотерейных билета, которые оказались выигрышными
Американец 2 раза подряд выиграл в лотерею. Фото: aif

В штате Северная Каролина, США, счастливчик Генри Харви купил лотерейный билет и выиграл $5 тыс. Через 2 недели он приобрел еще один и стал обладателем еще большего выигрыша.

Подробностями поделился портал Journal De Montreal.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет - НАПК

По словам Харви, он не успел опомниться от первого выигрыша, как купил второй билет. Он стер защитный слой и обнаружил, что его выигрыш составляет $100 тыс.

"Две недели назад я выиграл пять тысяч долларов, а в этот раз я был крайне удивлен, когда стер защитный слой и увидел, что победил", - прокомментировал мужчина.

Американец планирует положить выигрыш в банк.

Женщина из Австралии испытала удачу и купила лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей $50 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Счастливчик купил 2 лотерейных билета, которые оказались выигрышными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Молочный суп помирил армии: впечатляющие факты о блюде

Черноморский флот стал украинским

Казаки и гетман подписали конституцию

Организация украинских националистов раскололась

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 24301
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10800
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 8541
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 5031
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
9
 Просмотров: 4419
Мир
Велогонщика дисквалифицировали за брошенную бутылку
Велогонщика дисквалифицировали за брошенную бутылку Просмотров: 72
Трехметровый питон вылез из посылки и вызвал панику у работников почты
Трехметровый питон вылез из посылки и вызвал панику у работников почты Просмотров: 351
Почти половина россиян считает приговор Навальному справедливым - опрос
Почти половина россиян считает приговор Навальному справедливым - опрос Просмотров: 108
Россия наращивает военную мощь в Арктике
Россия наращивает военную мощь в Арктике Просмотров: 216
Грабитель ограбил ресторан, владелец заведения взамен предложил ему работу
Грабитель ограбил ресторан, владелец заведения взамен предложил ему работу Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
3
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Голосов: 481
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть