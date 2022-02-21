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понедельник, 21 февраля 2022 07:32

"Сцена войны" - возросло количество жертв масштабного оползня
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Более ста человек погибли в результате оползня в бразильском "Императорском городе"
Фото: russian.news.cn
Более ста человек погибли в результате оползня в бразильском "Императорском городе"
Более ста человек погибли в результате оползня в бразильском "Императорском городе"
Более ста человек погибли в результате оползня в бразильском "Императорском городе"
Более ста человек погибли в результате оползня в бразильском "Императорском городе"

Число жертв наводнения и оползней в бразильском штате Рио-де-Жанейро возросло до 146.

Почти 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщает "Синьхуа".

В городе Петрополис, принявшем основной удар стихии, продолжаются спасательные работы.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару, облетевший пострадавший регион, описал увиденное как "сцену войны".

Количество пропавших без вести составляет 191, спасены 24 человека.

16 февраля сообщалось, что в Бразилии близ Рио-де-Жанейро начались оползни и наводнения после мощных ливней.

В историческом бразильском горном городке Петрополис оползни похоронили под собой людей, дома, затопили улицы и смыли автомобили и автобусы.

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