"Сцена войны" - возросло количество жертв масштабного оползня

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Число жертв наводнения и оползней в бразильском штате Рио-де-Жанейро возросло до 146.

Почти 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщает "Синьхуа".

В городе Петрополис, принявшем основной удар стихии, продолжаются спасательные работы.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару, облетевший пострадавший регион, описал увиденное как "сцену войны".

Количество пропавших без вести составляет 191, спасены 24 человека.

16 февраля сообщалось, что в Бразилии близ Рио-де-Жанейро начались оползни и наводнения после мощных ливней. В историческом бразильском горном городке Петрополис оползни похоронили под собой людей, дома, затопили улицы и смыли автомобили и автобусы.