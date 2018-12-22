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суббота, 22 декабря 2018 14:25

"Сбрось режим" - во время протестов в Испании пострадали 62 человека

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&quot;Сбрось режим&quot; - во время протестов в Испании пострадали 62 человека
Протестующие выступали с лозунгами "скинем режим". Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com

В Барселоне во время столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией, по данным местных властей, пострадали 62 человека, из них 35 - полицейские.

Правоохранители задержали 13 участников акции, - пишет "Громадське".

Накануне десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против выездного заседания правительства Испании в Барселоне, назвав его "провокацией". Протестующие выступали с лозунгами "скинем режим". Отметим, что обычно заседания правительства Испании проводится в Мадриде. Многих каталонцев возмутила выбрана дата заседания правительства - год после того, как состоялись внеочередные выборы в Каталонии после блокировки заявки региона на независимость.

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Столкновения начались после того, как некоторые участники акции пытались прорвать полицейский кордон недалеко от места проведения заседания правительства и для этого бросали в полицейских металлические заграждения и камни.

Премьер-министр Испании Педро Санчес планировал визит в Барсенолу, чтобы встретиться с главой Каталонии Кимом Торре. Протестующие хотят, чтобы они провели переговоры о проведении официального референдума о независимости.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал премьера Испании Педро Санчеса в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона.

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22
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