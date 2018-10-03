Глава правительства Каталонии выдвинул ультиматум главе испанского правительства

Ким Торра поставил ультиматум испанскому премьеру. Фото: Укринформ

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал премьера Испании Педро Санчеса в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона. Иначе его партия отзовет свою поддержку Санчаса в национальном парламенте.

"Если механизм не будет согласован до ноября, партии, выступающие за независимость, больше не будут гарантировать стабильность Педро Санчеса в испанском парламенте", - заявил Торра, сообщает Reuters.

При этом Торра отметил, что его терпение не бесконечно.

"Мы не остановимся, пока результаты референдума 1 октября прошлого года не приобретут силу со всеми последствиями", - отметил глава Каталонии.

Правительство Испании находится в стадии обсуждения госбюджета и Педро Санчесу необходима поддержка партий, выступающих за независимость Каталонии, для продвижения своих решений.

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В Барселоне в понедельник, 1 октября, прошли массовые акции протеста, посвященные годовщине референдума о независимости Каталонии, которые к вечеру переросли в беспорядки. В течение дня в акциях принимали участие около 180 тыс. Человек.